***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2021 12:41
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemlerini Entegre Yönetim Sistemi çatısında birleştirme amacıyla mevcut ISO 14001:2018 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına ek olarak,
- Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Hizmetlerinin tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi)
-İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanmasını hedefleyen ISO 45001: 2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi)
sertifikaları alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937674
BIST
15:241.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.457
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|Önceki Kapanış
|: 1.452
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1.459
En Düşük
1.447
15:248,4249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0359
|Açılış
|: 8,4050
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|Önceki Kapanış
|: 8,3800
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8,4252
En Düşük
8,3771
15:2410,3336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
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|Açılış
|: 10,2850
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|Önceki Kapanış
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10,3339
En Düşük
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|| 2,31
|Açılış
|: 509,67
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|Önceki Kapanış
|: 507,36
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510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:24
|TRILC
|47,18
|136.737.270
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.542.791
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|961.181
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,58
|53.886.220
|% 9,21
|
|FLAP
|2,95
|23.205.077
|% 7,27
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.139.210
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.637.985
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|55.890.687
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.420.271
|% -9,88
|
|GARAN
|8,15
|1.125.813.257
|% 0,87
|
|KARSN
|5,06
|760.069.083
|% 0,40
|
|EREGL
|19,02
|419.986.367
|% -1,09
|
|KRDMD
|8,02
|387.534.972
|% -0,12
|
|THYAO
|13,38
|358.983.601
|% -0,67
|
|KARSN
|5,06
|760.069.083
|% 0,40
|
|GARAN
|8,15
|1.125.813.257
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,98
|202.546.625
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|175.920.210
|% 0,93
|
|TSKB
|1,39
|80.786.363
|% -0,71
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4228
|8,4249
|% 0,43
|
|Euro
|10,3276
|10,3336
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,8826
|11,9422
|% 0,36
|
|Frank
|9,3615
|9,4179
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2373
|2,2485
|% 0,31
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,73
|
|Altın Gr.
|509
|510
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|18,00
|
|Tam
|3.353
|3.438
|18,20
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|8,80
|
|Çeyrek
|813
|831
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,49
|-0,00
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|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-0,22
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