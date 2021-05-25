***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemlerini Entegre Yönetim Sistemi çatısında birleştirme amacıyla mevcut ISO 14001:2018 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına ek olarak,- Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Hizmetlerinin tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi)-İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanmasını hedefleyen ISO 45001: 2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi)sertifikaları alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937674BIST