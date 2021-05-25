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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.05.2021 12:41



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız kalite, çevre ve  iş güvenliği yönetim sistemlerini Entegre Yönetim Sistemi çatısında birleştirme amacıyla mevcut ISO 14001:2018 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına ek olarak,
- Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Hizmetlerinin tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi)
-İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanmasını hedefleyen ISO 45001: 2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi)
 sertifikaları alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937674


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