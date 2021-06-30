***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın %100 iştiraki olan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yöneticisi olacağı, Türkiye Kalkınma Fonu altında kurulacak olan yatırım fonu için toplam fon taahhüt büyüklüğünün %100'üne karşılık gelmek üzere 50.000.000 TL yatırım taahhüdünde bulunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945264BIST