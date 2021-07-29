***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevini üstlenen Birimlerden biri olan "İştirakler, Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik" biriminin adı "İştirakler ve Kurumsal İlişkiler Birimi" olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952713BIST