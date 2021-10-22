***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Murat ZAMAN 22.10.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 22.10.2021 tarihli kararı ile boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında Sayın Hakan ERTÜK seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971957BIST