***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.10.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilen Sayın Hakan ERTÜRK'ün soyadı sehven "ERTÜK" olarak yazılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971985BIST