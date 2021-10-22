***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2021 16:23
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.10.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilen Sayın Hakan ERTÜRK'ün soyadı sehven "ERTÜK" olarak yazılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971985
BIST
17:551.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,45
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:559,6194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1193
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:5511,2141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1343
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:55559,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 14,47
|Açılış
|: 559,69
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
560,34
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DOBUR
|41,14
|8.982.669
|% 10,00
|
|MRSHL
|258,60
|16.442.272
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.667.016
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.024.769
|% 9,97
|
|MERIT
|23,78
|37.447.974
|% -9,86
|
|FADE
|8,04
|256.539.833
|% -6,51
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GLCVY
|14,22
|629.622.930
|% -5,26
|
|GARAN
|9,10
|3.111.559.922
|% 1,22
|
|TUPRS
|139,70
|1.068.141.719
|% 2,49
|
|SISE
|8,54
|1.054.118.243
|% 2,15
|
|THYAO
|14,12
|1.038.060.536
|% 1,07
|
|EREGL
|19,36
|951.778.774
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,59
|943.374.267
|% 4,02
|
|GARAN
|9,10
|3.111.559.922
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,95
|354.067.425
|% 0,52
|
|SISE
|8,54
|1.054.118.243
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,46
|665.821.655
|% 2,63
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6111
|9,6170
|% 1,23
|
|Euro
|11,2031
|11,2113
|% 1,19
|
|Sterlin
|13,1942
|13,2603
|% 0,88
|
|Frank
|10,4548
|10,5177
|% 1,35
|
|Riyal
|2,5550
|2,5679
|% 1,07
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|29,82
|
|Altın Gr.
|559
|560
|14,31
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,27
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,28
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
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17:52
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