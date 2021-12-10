***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 10.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile hizmetlerimizin yaygınlaştırılması doğrultusunda Ankara'da bir şube açılmasına ve resmi veya özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm başvuru, iş ve işlemler için Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982785BIST