***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 18:43
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 10.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile hizmetlerimizin yaygınlaştırılması doğrultusunda Ankara'da bir şube açılmasına ve resmi veya özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm başvuru, iş ve işlemler için Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982785
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0558
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,6636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0678
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
18:05793,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 5,83
|Açılış
|: 793,07
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8310
|13,8430
|% 0,40
|
|Euro
|15,6335
|15,6636
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,2485
|18,3401
|% 0,40
|
|Frank
|14,9540
|15,0441
|% 0,57
|
|Riyal
|3,6792
|3,6977
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,95
|
|Altın Gr.
|793
|793
|5,80
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,11
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,52
|