***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Varlık Fonu'na bağlı TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'ndan (PİDF) 1,5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunulması ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlük Makamının yetkili kılınması kararı alınmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000740BIST