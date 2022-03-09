***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2022 ve 02.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Bünyesindeki TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu arasında BDDK'nın 04.03.2022 tarihli onayı ile 1.500.000.000 TL tutarında BDDK'nın "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"in 7. maddesi hükümleri uyarınca İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek nitelikte sermaye benzeri kredi anlaşması imzalanmış olup bugün (09.03.2022) itibariyle işlem tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008766BIST