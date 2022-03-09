***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2022 18:15
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2022 ve 02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Bünyesindeki TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu arasında BDDK'nın 04.03.2022 tarihli onayı ile 1.500.000.000 TL tutarında BDDK'nın "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"in 7. maddesi hükümleri uyarınca İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek nitelikte sermaye benzeri kredi anlaşması imzalanmış olup bugün (09.03.2022) itibariyle işlem tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008766
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1911
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
18:0516,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,3610
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
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16,2405
En Düşük
15,7698
18:05937,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -16,20
|Açılış
|: 937,81
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.148.993
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.588.532
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.856.975
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|22.965.579
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.842.183
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.255.430
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.483.237
|% -4,15
|
|THYAO
|26,14
|5.609.542.483
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.648.746.796
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.588.532
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.096.998.408
|% 2,07
|
|KOZAL
|141,00
|2.057.383.307
|% -2,49
|
|YKBNK
|3,74
|1.011.573.425
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.648.746.796
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|364.946.817
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|745.680.009
|% 9,00
|
|THYAO
|26,14
|5.609.542.483
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6299
|14,6417
|% 1,32
|
|Euro
|16,1389
|16,1654
|% 2,28
|
|Sterlin
|19,2087
|19,3050
|% 1,71
|
|Frank
|15,7044
|15,7990
|% 1,31
|
|Riyal
|3,8891
|3,9086
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-60,16
|
|Altın Gr.
|934
|935
|-19,26
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|-0,10
|
|B. Petrol
|122
|122
|-6,27
|