***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 5 Nisan 2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sn. Raci KAYA'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Sn. Hakan ERTÜRK'ün Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016007BIST