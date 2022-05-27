***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 27.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sn. Yeşim ŞİMŞEK'in Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansmanından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında, Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032996BIST