***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 18:21
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 04.07.2022 tarihli Kararı ile Bankamız mülkiyetinde bulunan toplam 17.525.000, 00 TL muhammen bedelli 12 adet muhtelif gayrimenkulun satışa çıkarılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya sürekli satış yöntemiyle satışta tutulması için Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Bankamız Yönetim Kurulu Kararında Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 6. maddesinin1-a, b, c bentlerinde ifade edilen 3 önemlilik kriterinin, satılması talep edilen gayrimenkuller için % 75 oranın altında olduğuna ilişkin tesbiti içeren Duran Varlık Satış Analizi yapılmıştır.
Satılacak Varlık/Aktif Toplamı Oranı: % 0,006
Satılacak Varlık/ Ortalama Piyasa Değeri: % 0,061
Satış Karı/Faaliyet Geliri: % 0,0022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041316
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1281
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1138
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3401
18:05962,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -15,61
|Açılış
|: 962,16
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9365
|16,9790
|% 0,91
|
|Euro
|17,3761
|17,4239
|% -0,64
|
|Sterlin
|20,1604
|20,2615
|% -0,61
|
|Frank
|17,4204
|17,5254
|% 0,01
|
|Riyal
|4,5015
|4,5241
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-41,28
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-15,52
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.451
|6.573
|-53,00
|
|Yarım
|3.158
|3.214
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.606
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,17
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,45
|-0,36
|
|B. Petrol
|102
|102
|-11,97
|