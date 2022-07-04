***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 04.07.2022 tarihli Kararı ile Bankamız mülkiyetinde bulunan toplam 17.525.000, 00 TL muhammen bedelli 12 adet muhtelif gayrimenkulun satışa çıkarılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya sürekli satış yöntemiyle satışta tutulması için Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Bankamız Yönetim Kurulu Kararında Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 6. maddesinin1-a, b, c bentlerinde ifade edilen 3 önemlilik kriterinin, satılması talep edilen gayrimenkuller için % 75 oranın altında olduğuna ilişkin tesbiti içeren Duran Varlık Satış Analizi yapılmıştır.Satılacak Varlık/Aktif Toplamı Oranı: % 0,006Satılacak Varlık/ Ortalama Piyasa Değeri: % 0,061Satış Karı/Faaliyet Geliri: % 0,0022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041316BIST