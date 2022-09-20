***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 09:27
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Entegre Yönetim Sistemi kapsamında mevcut ISO 14001:2018 (Çevre Yönetim Sistemi) ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 45001: 2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ve ISO 10002:2018 (Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi) sertifikalarına ek olarak Kalkınma Ve Yatırım Bankacılığı Hizmetleri İçin Bilgi Güvenliğinin Sağlanmasını amaçlayan ISO 27001:2013 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasını almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064143
BIST
10:533.263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 63,69
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.276
En Düşük
3.221
10:5318,3088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
10:5318,3644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
10:53984,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,58
|Açılış
|: 984,72
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler10:51
|HKTM
|37,42
|32.568.810
|% 9,93
|
|PRDGS
|4,14
|15.310.298
|% 7,81
|
|ZOREN
|3,53
|187.716.117
|% 7,62
|
|ORCAY
|27,98
|30.818.550
|% 7,62
|
|SMRTG
|49,36
|222.186.309
|% 7,35
|
|MERKO
|5,86
|28.074.021
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|8.177.855
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|1.865.567
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|1.958.128
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,50
|2.047.976.237
|% -9,19
|
|VAKBN
|8,50
|2.047.976.237
|% -9,19
|
|THYAO
|71,50
|782.821.476
|% 4,00
|
|ASELS
|30,92
|723.716.750
|% 1,64
|
|ISCTR
|8,13
|704.350.842
|% 3,04
|
|HALKB
|8,38
|653.699.373
|% -6,37
|
|VAKBN
|8,50
|2.047.976.237
|% -9,19
|
|ISCTR
|8,13
|704.350.842
|% 3,04
|
|HALKB
|8,38
|653.699.373
|% -6,37
|
|YKBNK
|7,08
|536.746.953
|% 5,04
|
|EKGYO
|4,08
|305.404.969
|% 3,55
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2923
|18,3145
|% 0,11
|
|Euro
|18,3577
|18,3730
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,8791
|20,9838
|% 0,28
|
|Frank
|18,9030
|19,0169
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8535
|4,8779
|% 0,22
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-3,33
|
|Altın Gr.
|986
|986
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.697
|6.792
|3,00
|
|Yarım
|3.263
|3.308
|2,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.655
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,73
|92,73
|0,73
|