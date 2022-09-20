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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.09.2022 09:27
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Entegre Yönetim Sistemi kapsamında mevcut ISO 14001:2018 (Çevre Yönetim Sistemi) ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 45001: 2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ve ISO 10002:2018 (Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi) sertifikalarına ek olarak Kalkınma Ve Yatırım Bankacılığı Hizmetleri İçin Bilgi Güvenliğinin Sağlanmasını amaçlayan ISO 27001:2013 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasını almıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064143


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 37,42 32.568.810 % 9,93  
PRDGS 4,14 15.310.298 % 7,81  
ZOREN 3,53 187.716.117 % 7,62  
ORCAY 27,98 30.818.550 % 7,62  
SMRTG 49,36 222.186.309 % 7,35  
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10:51 Alış Satış %  
Dolar 18,2923 18,3145 % 0,11  
Euro 18,3577 18,3730 % 0,23  
Sterlin 20,8791 20,9838 % 0,28  
Frank 18,9030 19,0169 % 0,20  
Riyal 4,8535 4,8779 % 0,22  
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10:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.672 1.673 -3,33  
Altın Gr. 986 986 1,79  
Cumhuriyet 6.642 6.742 -21,00  
Tam 6.697 6.792 3,00  
Yarım 3.263 3.308 2,00  
Çeyrek 1.637 1.655 1,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 -0,20  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 -0,05  
B. Petrol 92,73 92,73 0,73  
Seans Raporu 10:51
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