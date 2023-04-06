***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2023 12:42
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Hazine ve Maliye Bakanlığı ikrazı ile iklim finansmanı için Alman Kalkınma Bankası KfW'dan 100 milyon Avro kredi ve Alman Hükümeti tarafından karşılanan 10 milyon Avro hibe finansmanı sağlamak üzere ilgili anlaşmaları imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132376
BIST
13:254.959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 39,01
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.920
13:2519,2616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
13:2521,1156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1081
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
13:251.250,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.250,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler13:23
|ELITE
|13,64
|15.548.195
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|271.893
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|383.515
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|10.210.653
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|36.339.503
|% 9,98
|
|ONCSM
|131,70
|97.096.953
|% -8,22
|
|QNBFL
|72,10
|37.518
|% -7,21
|
|DGGYO
|33,60
|28.827.419
|% -6,67
|
|DOGUB
|18,99
|29.233.672
|% -4,95
|
|KUTPO
|46,18
|31.667.771
|% -4,47
|
|AKFYE
|15,89
|2.491.853.764
|% -4,45
|
|ASTOR
|59,15
|1.644.377.248
|% 3,77
|
|THYAO
|127,70
|1.566.079.814
|% 1,92
|
|TUPRS
|79,15
|1.009.447.484
|% -0,38
|
|KOZAL
|21,72
|984.855.716
|% 2,07
|
|AKFYE
|15,89
|2.491.853.764
|% -4,45
|
|YYAPI
|2,87
|176.562.599
|% 6,69
|
|EKGYO
|6,42
|326.615.965
|% 0,63
|
|YGYO
|2,16
|104.579.726
|% 2,86
|
|KOZAL
|21,72
|984.855.716
|% 2,07
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2556
|19,2608
|% 0,12
|
|Euro
|21,0360
|21,1099
|% 0,49
|
|Sterlin
|23,9237
|24,0437
|% 0,07
|
|Frank
|21,1885
|21,3161
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1184
|5,1441
|% 0,09
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.019
|-1,72
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|8.457
|8.584
|-11,00
|
|Tam
|8.507
|8.555
|-21,00
|
|Yarım
|4.155
|4.186
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.093
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,46
|0,02
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|-0,19
|