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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.06.2023 15:34
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 13.06.2023 tarihli kararı ile 4.000.000 TL'lik sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin nakden 6.535.689,10 TL ve 9.464.310,90 TL'lik kısmı iç kaynaklardan olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 16.000.000 TL artırılarak 20.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin nakden artış tutarı olan 6.535.689,10 TL'lik yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158297


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