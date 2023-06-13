***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2023 15:34
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 13.06.2023 tarihli kararı ile 4.000.000 TL'lik sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin nakden 6.535.689,10 TL ve 9.464.310,90 TL'lik kısmı iç kaynaklardan olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 16.000.000 TL artırılarak 20.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin nakden artış tutarı olan 6.535.689,10 TL'lik yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158297
BIST
17:595.430
En Düşük
|Değişim
|: -2,84%
|| -158,49
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5923,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0373
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5925,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2304
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:591.483,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.483,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:57
|METUR
|5,17
|55.385.412
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.003.196
|% 9,98
|
|BURCE
|188,10
|105.031.001
|% -10,00
|
|PENTA
|25,10
|1.342.554.472
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|SASA
|56,45
|6.725.732.364
|% -9,82
|
|KERVN
|0,83
|1.401.719
|% -8,79
|
|THYAO
|179,20
|7.678.075.334
|% -2,24
|
|SASA
|56,45
|6.725.732.364
|% -9,82
|
|EREGL
|37,66
|4.168.223.870
|% -0,74
|
|KRDMD
|21,96
|3.729.875.878
|% 2,81
|
|AKBNK
|18,15
|3.388.175.002
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,48
|2.149.424.664
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,83
|3.108.349.757
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,07
|2.510.586.428
|% -0,23
|
|AKBNK
|18,15
|3.388.175.002
|% 0,39
|
|KRDMD
|21,96
|3.729.875.878
|% 2,81
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6413
|23,6478
|% 0,15
|
|Euro
|25,5640
|25,5746
|% 0,87
|
|Sterlin
|29,6800
|29,8288
|% 0,73
|
|Frank
|26,0044
|26,1610
|% 0,46
|
|Riyal
|6,2811
|6,3126
|% 0,03
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-4,42
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.835
|4.913
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.456
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|2,66
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem