***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 13.06.2023 tarihli kararı ile 4.000.000 TL'lik sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin nakden 6.535.689,10 TL ve 9.464.310,90 TL'lik kısmı iç kaynaklardan olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 16.000.000 TL artırılarak 20.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin nakden artış tutarı olan 6.535.689,10 TL'lik yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158297BIST