***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 10 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaBankamız Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Raci KAYA'nın,Bankamız Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ömer KARADEMİR'in 1 yıl süre ile seçilmelerine,Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Halil ÖZTOP'un Genel Müdürlük görevinin devamına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183701BIST