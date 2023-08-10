***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2023 16:19
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 10 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Bankamız Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Raci KAYA'nın,
Bankamız Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ömer KARADEMİR'in 1 yıl süre ile seçilmelerine,
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Halil ÖZTOP'un Genel Müdürlük görevinin devamına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183701
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BIST En Aktif Hisseler17:19
|OYLUM
|6,49
|19.623.930
|% 10,00
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|TRCAS
|18,70
|309.086.179
|% 10,00
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|INVES
|290,40
|208.974.633
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
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|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
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|DGGYO
|35,10
|72.295.920
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
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|IMASM
|19,66
|1.153.628.880
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
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|ASGYO
|18,24
|3.789.589.972
|% -9,97
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|THYAO
|262,60
|13.192.059.791
|% 1,00
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|YKBNK
|16,21
|11.625.979.808
|% 1,06
|
|ISCTR
|17,91
|11.338.536.657
|% 1,59
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|AKBNK
|31,90
|10.225.394.633
|% 3,04
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|ASTOR
|118,90
|7.062.263.076
|% 1,54
|
|YKBNK
|16,21
|11.625.979.808
|% 1,06
|
|SKBNK
|3,76
|2.327.420.412
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,91
|11.338.536.657
|% 1,59
|
|EKGYO
|8,67
|2.898.219.772
|% -4,30
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|AKBNK
|31,90
|10.225.394.633
|% 3,04
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|17:19
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,0346
|27,0421
|% 0,19
|
|Euro
|29,8202
|29,8709
|% 0,81
|
|Sterlin
|34,4081
|34,5807
|% 0,49
|
|Frank
|30,8306
|31,0163
|% 0,55
|
|Riyal
|7,1839
|7,2199
|% 0,11
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,68
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|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,96
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.092
|11.184
|-31,00
|
|Yarım
|5.554
|5.618
|-15,00
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|Çeyrek
|2.777
|2.809
|-8,00
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|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,08
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|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|0,08
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|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,21
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