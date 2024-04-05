***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 5.000.000,00 TL nominal sermayesinde %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yasal tasfiye süreci tamamlanmıştır. Şirket'in ticaret sicilinden terkini 05.04.2024 tarihinde yapılmış olup, Bankamızın Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile iştirak ilişkisi sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268340BIST