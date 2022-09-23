***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.09.2022 16:09
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtdışında Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 30.06.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear France
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Fransa
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? Evet
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.09.2033
Vade (Gün Sayısı) 4.018
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı EURI
Ek Getiri Referans faiz oranının üzerine, sabit bir spread eklenecektir
ISIN Kodu FR001400CTV1
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 22
Döviz Cinsi EUR
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.03.2023
2 23.09.2023
3 23.03.2024
4 23.09.2024
5 23.03.2025
6 23.09.2025
7 23.03.2026
8 23.09.2026
9 23.03.2027
10 23.09.2027
11 23.03.2028
12 23.09.2028
13 23.03.2029
14 23.09.2029
15 23.03.2030
16 23.09.2030
17 23.03.2031
18 23.09.2031
19 23.03.2032
20 23.09.2032
21 23.03.2033
22 23.09.2033
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.09.2033
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AAA(tur) Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term Rating) 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.09.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 100.000.000 EUR tutarındaki borçlanma aracının satış işlemi 23.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064919
BIST