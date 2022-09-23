***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışında Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 30.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear Franceİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Fransaİhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? EvetTürü Özel Sektör TahviliVadesi 23.09.2033Vade (Gün Sayısı) 4.018Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı EURIEk Getiri Referans faiz oranının üzerine, sabit bir spread eklenecektirISIN Kodu FR001400CTV1Ödeme Türü Döviz ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 23.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 22Döviz Cinsi EURKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.03.20232 23.09.20233 23.03.20244 23.09.20245 23.03.20256 23.09.20257 23.03.20268 23.09.20269 23.03.202710 23.09.202711 23.03.202812 23.09.202813 23.03.202914 23.09.202915 23.03.203016 23.09.203017 23.03.203118 23.09.203119 23.03.203220 23.09.203221 23.03.203322 23.09.2033Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.09.2033* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AAA(tur) Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term Rating) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 20.09.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 100.000.000 EUR tutarındaki borçlanma aracının satış işlemi 23.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064919BIST