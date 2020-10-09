***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 850.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KLNMA, TRATKBNK91N6 850.000.000 750.000.000,000 88,23529 1,00 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 850.000.000 750.000.000,000 88,23529Para Birimi TRYEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı ile1. Bankamız plasman imkanlarını artırmak amacıyla, Banka Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankamızın 2.500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 850.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 750.000.000 TL (%88,23529 oranında) artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılması,2. Artırılan 750.000.000 TL sermayeyi temsil eden, beheri 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 75.000.000.000 adet payın tamamının nama yazılı kayden izlenen pay olarak ihracı,3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması,4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesi,5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satılması,6. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliğ'inin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılması,7.Yönetim Kurulu'nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un onaylanması,8. Sermaye artırımının başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınması,kararı verilmiştir.Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880539BIST