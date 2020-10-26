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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.10.2020 19:47
GÜNCEL HABERLER



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 850.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6 850.000.000 750.000.000,000 88,23529 1,00 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 850.000.000 750.000.000,000 88,23529

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 26.10.2020

Ek Açıklamalar
Bankamız çıkarılmış sermayesinin 850.000.000 TL'den 1.600.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 750.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 26.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884092


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Tam 3.264 3.345 54,81  
Yarım 1.577 1.618 26,51  
Çeyrek 791 809 13,25  
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Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,01  
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