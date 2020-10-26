***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 850.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KLNMA, TRATKBNK91N6 850.000.000 750.000.000,000 88,23529 1,00 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 850.000.000 750.000.000,000 88,23529Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.10.2020Ek AçıklamalarBankamız çıkarılmış sermayesinin 850.000.000 TL'den 1.600.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 750.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 26.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884092BIST