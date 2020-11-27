***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 850.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KLNMA, TRATKBNK91N6 850.000.000 750.000.000,000 88,23529 1,00 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 850.000.000 750.000.000,000 88,23529Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.10.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.11.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2020 tarihli ve 2020/73 sayılı bülteninde Bankamızın 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 850.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %88,23529 oranında olmak üzere 750.000.000 TL artışla 1.600.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890229BIST