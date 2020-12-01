***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi IBAN Bilgisi GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye artırımında kullanılacak IBAN Bilgisi güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 850.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KLNMA, TRATKBNK91N6 850.000.000 750.000.000,000 88,23529 1,00 KLNMA, TRATKBNK91N6 Nâma KLNMA(RÜÇHAN), TRRTKYB00024Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 850.000.000 750.000.000,000 88,23529Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylara ilişkin taahhüt yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.12.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.12.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.10.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.11.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 04.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye artırımına ilişkin IBAN bilgisi güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890667BIST