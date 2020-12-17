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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.12.2020 10:09



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 850.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6 850.000.000 750.000.000,000 88,23529 1,00 KLNMA, TRATKBNK91N6 Nâma KLNMA(RÜÇHAN), TRRTKYB00024 58.238,585

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 850.000.000 750.000.000,000 88,23529 58.238,585

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylara ilişkin taahhüt yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.12.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.12.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 26.10.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.11.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 04.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızın 09.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 850.000.000 TL olan Bankamız çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 750.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %88,23529 oranında artırılarak 1.600.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 02.12.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 16.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 58.238,585 TL'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893605


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