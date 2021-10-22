***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.600.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviKLNMA, TRATKBNK91N6 1.600.000.000 300.000.000,000 18,75000 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.600.000.000 300.000.000,000 18,75000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 300.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KLNMA, TRATKBNK91N6 1.600.000.000 100.000.000,000 6,25000 1,00Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.600.000.000 100.000.000,000 6,25000Para Birimi TRYEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 22.10.2021 tarihli kararı ile1. Bankamız plasman imkanlarını artırmak amacıyla, Banka Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankamızın 10.000.000.000,00-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.600.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000,00-TL'si (%6,25) nakden (bedelli), 300.000.000,00-TL'si (%18,75) iç kaynaklardan (Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe hesabından) karşılanmak üzere toplam 400.000.000,00-TL artırılarak 2.000.000.000,00-TL'ye çıkarılmasına,2. Artırılan 400.000.000,00-TL sermayeyi temsil eden, beheri 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 40.000.000.000 adet payın tamamının nama yazılı, Borsa'da işlem gören nitelikte ve kayden izlenen pay olarak ihracına,3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satılmasına,6. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğ'inin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,7.Yönetim Kurulu'nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un onaylanmasına,8. Sermaye artırımının başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak Ziraat Yatırım A.Ş.'den aracılık hizmeti alınması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü? ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971955BIST