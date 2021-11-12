***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.11.2021 10:33
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.600.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.000.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KLNMA, TRATKBNK91N6 1.600.000.000 300.000.000,000 18,75000 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.600.000.000 300.000.000,000 18,75000
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 300.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6 1.600.000.000 100.000.000,000 6,25000 1,00
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.600.000.000 100.000.000,000 6,25000
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 12.11.2021
Ek Açıklamalar
Bankamızın mevcut 1.600.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000,-TL (%18,75 oranında) iç kaynaklardan (bedelsiz), 100.000.000,-TL (%6,25) de nakdi (bedelli) artışı ile 2.000.000.000,-TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 12.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977275
BIST