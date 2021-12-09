***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.600.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviKLNMA, TRATKBNK91N6 1.600.000.000 300.000.000,000 18,75000 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.600.000.000 300.000.000,000 18,75000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 300.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KLNMA, TRATKBNK91N6 1.600.000.000 100.000.000,000 6,25000 1,00Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.600.000.000 100.000.000,000 6,25000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 12.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.12.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarBankamızın 10.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000 TL (%18,75 oranında) iç kaynaklardan (bedelsiz), 100.000.000 TL (%6,25) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.600.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2021 tarihli toplantısında onaylanmış olup, aynı tarihli 2021/62 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982219BIST