***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.12.2021 09:11
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.600.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.000.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KLNMA, TRATKBNK91N6 1.600.000.000 300.000.000,000 18,75000 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.600.000.000 300.000.000,000 18,75000
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 300.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6 1.600.000.000 100.000.000,000 6,25000 1,00
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.600.000.000 100.000.000,000 6,25000
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 12.11.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.12.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Bankamızın 10.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000 TL (%18,75 oranında) iç kaynaklardan (bedelsiz), 100.000.000 TL (%6,25) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.600.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2021 tarihli toplantısında onaylanmış olup, aynı tarihli 2021/62 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982219
BIST