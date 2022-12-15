***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.10.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KLNMA, TRATKBNK91N6 2.000.000.000 500.000.000,000 25,00000 1,00 KLNMA, TRATKBNK91N6 Nâma KLNMA(RÜÇHAN), TRRTKYB00040 20.141,526Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.000.000.000 500.000.000,000 25,00000 20.141,526Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylara ilişkin taahhüt yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 30.11.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 14.12.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 02.11.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.11.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 02.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 01.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızın 18.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 2.000.000.000 TL olan Bankamız çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 500.000.000 TL (%25,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 2.500.000.000 TL'ye artırılması sürecinde bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 30.11.2022 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 14.12.2022 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 20.141,526 TL'dir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 RP358.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087415BIST