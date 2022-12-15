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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.12.2022 09:04
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bi


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6 2.000.000.000 500.000.000,000 25,00000 1,00 KLNMA, TRATKBNK91N6 Nâma KLNMA(RÜÇHAN), TRRTKYB00040 20.141,526

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.000.000.000 500.000.000,000 25,00000 20.141,526

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylara ilişkin taahhüt yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 30.11.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 14.12.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 02.11.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 02.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 01.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızın 18.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 2.000.000.000 TL olan Bankamız çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 500.000.000 TL (%25,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 2.500.000.000 TL'ye artırılması sürecinde bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 30.11.2022 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 14.12.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 20.141,526 TL'dir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 RP358.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087415


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