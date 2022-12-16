***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.12.2022 11:09
rih.
Kayıt Tarihi 01.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızın 15.12.2022 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 20.141,526 TL nominal değerli payların 16-19 Aralık 2022 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulacağını duyurmuştuk. Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında rüçhan hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı 16 Aralık 2022 (bugün) tarihinde satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087739
BIST
11:205.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 12,26
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.195
11:2018,6549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:2019,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:201.065,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.065,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:18
|ARASE
|255,20
|19.496.770
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|899.180
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.125.702
|% 9,96
|
|OYAYO
|14,37
|8.473.346
|% 9,95
|
|INVEO
|34,48
|35.272.937
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|95.667.463
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.798.912
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|58.329
|% -8,76
|
|ALFAS
|294,70
|182.029.934
|% -7,76
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,28
|2.229.776.103
|% 6,48
|
|VAKBN
|11,76
|2.108.900.198
|% 2,53
|
|EKGYO
|8,15
|1.887.165.007
|% 3,43
|
|THYAO
|139,70
|1.876.793.654
|% -0,29
|
|YKBNK
|11,94
|1.665.675.366
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,15
|1.887.165.007
|% 3,43
|
|SKBNK
|3,11
|630.500.710
|% 6,87
|
|VAKBN
|11,76
|2.108.900.198
|% 2,53
|
|YKBNK
|11,94
|1.665.675.366
|% 0,84
|
|TSKB
|4,95
|574.096.849
|% 6,68
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6470
|18,6501
|% 0,03
|
|Euro
|19,8337
|19,8438
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6549
|22,7685
|% 0,09
|
|Frank
|20,0187
|20,1393
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9457
|4,9705
|% 0,06
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-1,09
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|1,11
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.210
|7.260
|2,00
|
|Yarım
|3.492
|3.550
|2,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,74
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,92
|80,92
|-0,29
|
Seans Raporu
11:18
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-
11:33KRVGD
Yüzde 5.31 oranında artışla 27.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 612, 334 adet işlem
-
11:32ALCTL
Yüzde 9.94 oranında artışla 122.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 529, 565 adet işlem
-
11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 29 artarak (% 0.33 ) 5, 589
-
11:30
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, RALYH, IDGYO
-
11:30XU100
Endeks 5, 213 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 33, 884.00 milyon TL de