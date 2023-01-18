***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









rmayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 02.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 01.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000.-TL'den 2.500.000.000.-TL'ye artırılması ile ilgili olarak, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" maddesine ilişkin Tadil Metni 16.01.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte verilmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103019BIST