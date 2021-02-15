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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

15.02.2021 15:30



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 750.000.000.-TL artırılarak 850.000.000.-TL'den 1.600.000.000.-TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanımına ilişkin Bankamız Denetim Komitesi'nin Raporu ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909642


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Yarım 1.309 1.343 -8,82  
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Gümüş.Ons 27,66 27,70 0,41  
Gümüş Gr. 6,20 6,20 0,04  
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