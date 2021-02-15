***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.02.2021 15:30
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 750.000.000.-TL artırılarak 850.000.000.-TL'den 1.600.000.000.-TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanımına ilişkin Bankamız Denetim Komitesi'nin Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909642
BIST
15:341.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 18,29
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:346,9648
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0709
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:348,4579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0681
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:34408,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,41
|Açılış
|: 408,65
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:32
|VAKFN
|12,32
|12.460.739
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|146,10
|2.189.075.954
|% 1,32
|
|SASA
|37,68
|1.497.553.005
|% 9,47
|
|THYAO
|12,31
|996.591.723
|% 2,58
|
|TCELL
|17,04
|649.964.644
|% 2,22
|
|GARAN
|9,98
|621.949.666
|% 0,60
|
|GSDHO
|2,73
|331.281.273
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|252.284.698
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,54
|251.576.628
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,44
|139.133.541
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,28
|217.230.381
|% 2,70
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9629
|6,9668
|% -0,98
|
|Euro
|8,4530
|8,4576
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,6598
|9,7082
|% -0,58
|
|Frank
|7,7921
|7,8390
|% -0,82
|
|Riyal
|1,8523
|1,8616
|% -0,95
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,74
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-19,00
|
|Tam
|2.708
|2.777
|-18,23
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-8,82
|
|Çeyrek
|657
|672
|-4,41
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,70
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,04
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|0,87
|