***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 2.500.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 3.000.000.000,00 TL bedelli (%120 oranında) artırılarak 5.500.000.000,00-TL'ye çıkarılması kararı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin (VIII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanarak Bankamız Yönetim Kurulu'nun 16.01.2024 tarihli kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240859BIST