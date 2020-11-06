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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.11.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RACİ KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.11.2020 İcrada Görevli Değil IMF İcra Direktörü, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
MURAT ZAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 04.11.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür V.- Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı- Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ADFIAP Yönetim Kurulu Üyesi- T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
SALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Evet Bağımsız Üye Hayır Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan V.
TURGAY GEÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı
ABDULLAH BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.07.2020 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür V., TPAO Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi
ERDAL ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RACİ KAYA



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Yarım 1.712 1.757 42,32  
Çeyrek 859 879 21,16  
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