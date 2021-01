***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiARICAK TURİZM VE TİCARET A.Ş. Turizm 1.250.000 1.246.400 TRY 99,71 Bağlı OrtaklıkTASFİYE HALİNDE KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tasfiye Aşamasında 5.000.000. 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMAKSAN MALATYA MAKİNA SANAYİ A.Ş. Elektrikli Makina Üretimi 1525200 474956 TRY 31,14 İştirakTASFİYE HALİNDE TÜRK SUUDİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Tasfiye Aşamasında 5800000 1431875 TRY 24,69 İştirakTAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Bankacılık 600.000.000 2.179.154 TRY 0,36 İştirakTII-İVCİ İSTANBUL VENTURE CAPITAL INITIATIVE-ALT FON Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 112.325.876,895 7.020.367,306 EUR 6,25 İştirakJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Derecelendirme Hizmetleri 1000000 28559 TRY 2,86 İştirakBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. İpotek Finansmanı 10000000 833333 TRY 8,33 İştirakKALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkKALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Girişim Sermayesi Fonlarının Kurulması ve Yönetimi 1800000 1800000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902978BIST