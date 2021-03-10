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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.03.2021 14:57


Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 26.02.1991 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Piyasa Öncesi İşlem Platformu

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ARICAK TURİZM VE TİCARET A.Ş. Turizm 1.250.000 1.246.400 TRY 99,71 Bağlı Ortaklık
TASFİYE HALİNDE KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tasfiye Aşamasında 5.000.000. 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MAKSAN MALATYA MAKİNA SANAYİ A.Ş. Elektrikli Makina Üretimi 1525200 474956 TRY 31,14 İştirak
TASFİYE HALİNDE TÜRK SUUDİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Tasfiye Aşamasında 5800000 1431875 TRY 24,69 İştirak
TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Bankacılık 600.000.000 2.179.154 TRY 0,36 İştirak
TII-İVCİ İSTANBUL VENTURE CAPITAL INITIATIVE-ALT FON Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 110.852.117,536 6.928.257,346 EUR 6,25 İştirak
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Derecelendirme Hizmetleri 1000000 28559 TRY 2,86 İştirak
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. İpotek Finansmanı 50000000 4166665 TRY 8,33 İştirak
KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Girişim Sermayesi Fonlarının Kurulması ve Yönetimi 1800000 1800000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916814


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PKENT 2.509,10 23.369.882 % 10,00  
MERIT 303,60 727.315 % 10,00  
YBTAS 19.796,70 1.216.428 % 10,00  
BFREN 1.226,30 55.966.649 % 9,99  
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Riyal 1,9998 2,0098 % -1,21  
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17:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 1,93  
Altın Gr. 416 416 -4,04  
Cumhuriyet 2.768 2.810 -32,00  
Tam 2.755 2.825 -38,39  
Yarım 1.332 1.366 -18,57  
Çeyrek 668 683 -9,28  
Gümüş.Ons 25,97 26,00 0,08  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,03  
B. Petrol 68,18 68,18 0,66  
Seans Raporu 17:18
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