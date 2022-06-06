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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.06.2022 14:14
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RACİ KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
HAKAN ERTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Vekili, Kredi Garanti Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
SALİM CAN KARAŞIKLI Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
TURGAY GEÇER Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ERDAL ERDEM Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdürü
ÖMER KARADEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Vekili
ZEKAİ IŞILDAR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vkl.
SATI BALCI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı- Genel Müdür Yardımcısı V.- Daire Başkanı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
EMİNE ÖZLEM CİNEMRE Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ YUNUSLAR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Daire Başkanı
YEŞİM ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034821


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Gümüş Gr. 11,98 12,01 0,42  
B. Petrol 120 120 -0,16  
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