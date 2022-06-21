***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.06.2022 15:15
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RACİ KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.11.2020 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
ÖMER KARADEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.03.2022 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Vekili Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
SALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi- Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Evet Bağımsız Üye Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan V. Denetim Komitesi Üyesi
TURGAY GEÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı
ERDAL ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.07.2020 İcrada Görevli Değil Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ONUR GÖK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.06.2022 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RACİ KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
ÖMER KARADEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Vekili
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
SALİM CAN KARAŞIKLI Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
TURGAY GEÇER Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ERDAL ERDEM Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdürü
ONUR GÖK Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Vekili
ZEKAİ IŞILDAR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vkl.
SATI BALCI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı- Genel Müdür Yardımcısı V.- Daire Başkanı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
EMİNE ÖZLEM CİNEMRE Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ YUNUSLAR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Daire Başkanı
YEŞİM ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038416
BIST