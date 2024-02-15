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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.02.2024 17:00
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi B Blok No:10 Ümraniye/İSTANBUL (0216) 636 87 00 (0216)630 18 15

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RACİ KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı
ÖMER KARADEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ERDAL ERDEM Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdürü
ZEYNEP BOĞA Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdür Yardımcısı
ZEKERİYA ÇOŞTU Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı
KEREM DÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü
SATI BALCI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı- Genel Müdür Yardımcısı V.- Daire Başkanı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
EMİNE ÖZLEM CİNEMRE Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALİ YUNUSLAR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Daire Başkanı T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
YEŞİM ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, T. H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
NURİ YASİN KÜLAHÇI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Daire Başkanı T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249812


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