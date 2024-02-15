***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faksİnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi B Blok No:10 Ümraniye/İSTANBUL (0216) 636 87 00 (0216)630 18 15Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRACİ KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu BaşkanıÖMER KARADEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel MüdürüİBRAHİM HALİL ÖZTOP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıERDAL ERDEM Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel MüdürüZEYNEP BOĞA Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdür YardımcısıZEKERİYA ÇOŞTU Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan YardımcısıKEREM DÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürüSATI BALCI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı- Genel Müdür Yardımcısı V.- Daire Başkanı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliSEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiEMİNE ÖZLEM CİNEMRE Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliALİ YUNUSLAR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Daire Başkanı T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiYEŞİM ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, T. H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiMUZAFFER GÖKHAN SONGÜL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiNURİ YASİN KÜLAHÇI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Daire Başkanı T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuruhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249812BIST