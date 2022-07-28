***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.07.2022 18:10
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2022
Karar Sayısı
2022-Ara Karar/163
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Haziran 2022 Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048707
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
18:0518,2162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0581
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
18:051.008,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,69
|Açılış
|: 1.008,93
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.012,32
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8983
|17,9004
|% 0,12
|
|Euro
|18,1802
|18,2377
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,6346
|21,7431
|% -0,17
|
|Frank
|18,6234
|18,7356
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7521
|4,7759
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|17,69
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|11,87
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.729
|6.807
|16,00
|
|Yarım
|3.279
|3.328
|8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.663
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,82
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,42
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
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17:57ITTFH
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17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
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17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem