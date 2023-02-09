***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.02.2023 20:13
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/02/2023
Karar Sayısı
2023-Ara Karar/024
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Aralık 2022 Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112489
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0632
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,15
|Açılış
|: 1.129,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8232
|18,8271
|% 0,00
|
|Euro
|20,2324
|20,2419
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,7590
|22,8731
|% 0,46
|
|Frank
|20,3441
|20,4667
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0010
|5,0261
|% -0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-9,15
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.652
|7.716
|-50,00
|
|Yarım
|3.738
|3.776
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.869
|1.888
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,76
|