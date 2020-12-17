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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

17.12.2020 16:37



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Bankamızın 09.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 850.000.000 TL olan Bankamız çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 750.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %88,23529 oranında artırılarak 1.600.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 02.12.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 16.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 58.238,585 TL olup, bu paylar 22-23 Aralık 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Birincil piyasada satılmayan kısım için satın alma taahhüdü bulunmamakta olup, satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893666


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