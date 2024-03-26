***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
26.03.2024 11:48
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız - KAP talebi üzerine "Yeşil ve Sürdürülebilr Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim" şablonundan yeniden gönderilmektedir.
Bankamıza ait, AFD'nin finansman sağladığı Sürdürülebilir Tahvil ihracı doğrultusunda, bağımsız sınırlı güvence denetiminden geçen 2023 yılı Kullandırım ve Etki Raporu'na ekten ulaşabilirsiniz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262404
BIST
'
13:498.874
En Düşük
|Değişim
|: -1,73%
|| -155,76
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:4932,1986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0920
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:4934,9966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1140
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:492.272,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 28,58
|Açılış
|: 2.272,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.272,64
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:49
|AKENR
|11,66
|21.456.056
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|75.022.649
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.533.330
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|14.844.557
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.333.970
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,12
|15.118.709
|% -52,66
|
|PEKGY
|12,71
|629.331.437
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.423.683.743
|% -9,97
|
|IEYHO
|5,18
|73.721.776
|% -9,91
|
|THYAO
|283,00
|4.582.904.600
|% -0,96
|
|PETKM
|21,30
|4.423.683.743
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,41
|3.443.740.807
|% -6,56
|
|AKBNK
|44,62
|3.116.840.157
|% 1,22
|
|ISCTR
|11,41
|2.716.223.595
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,41
|3.443.740.807
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,41
|2.716.223.595
|% 0,00
|
|PETKM
|21,30
|4.423.683.743
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,63
|959.282.712
|% -0,93
|
|YKBNK
|27,08
|2.655.879.274
|% -0,15
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1931
|32,1986
|% 0,29
|
|Euro
|34,9882
|34,9966
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,8258
|41,0305
|% -0,43
|
|Frank
|35,8185
|35,9980
|% -0,71
|
|Riyal
|8,6031
|8,6462
|% -0,56
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,78
|% 0,66
|
|Platin
|902,30
|904,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,50
|1.005,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,79
|85,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.196,89
|2.197,19
|% 0,66
|