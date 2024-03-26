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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim

26.03.2024 11:48
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 25.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız -  KAP talebi üzerine "Yeşil ve Sürdürülebilr Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim" şablonundan yeniden gönderilmektedir.
Bankamıza ait, AFD'nin finansman sağladığı Sürdürülebilir Tahvil ihracı doğrultusunda, bağımsız sınırlı güvence denetiminden geçen 2023 yılı Kullandırım ve Etki Raporu'na ekten ulaşabilirsiniz




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262404


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AKENR 11,66 21.456.056 % 10,00  
PKART 90,90 75.022.649 % 9,98  
INVEO 44,98 83.533.330 % 9,98  
OYAYO 44,52 14.844.557 % 9,98  
ODINE 43,90 11.333.970 % 9,97  
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Dolar 32,1931 32,1986 % 0,29  
Euro 34,9882 34,9966 % 0,33  
Sterlin 40,8258 41,0305 % -0,43  
Frank 35,8185 35,9980 % -0,71  
Riyal 8,6031 8,6462 % -0,56  
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13:49 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,74 24,78 % 0,66  
Platin 902,30 904,15 % 0,66  
Paladyum 1.000,50 1.005,66 % 0,66  
Brent Pet. 85,79 85,79 % 0,66  
Altın Ons 2.196,89 2.197,19 % 0,66  
Seans Raporu 13:49
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