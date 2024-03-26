***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 25.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız - KAP talebi üzerine "Yeşil ve Sürdürülebilr Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim" şablonundan yeniden gönderilmektedir.Bankamıza ait, AFD'nin finansman sağladığı Sürdürülebilir Tahvil ihracı doğrultusunda, bağımsız sınırlı güvence denetiminden geçen 2023 yılı Kullandırım ve Etki Raporu'na ekten ulaşabilirsinizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262404BIST