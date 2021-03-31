***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2021 18:45
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi Üyeliklerine Turgay GEÇER ,Erdal ERDEM, Abdullah BAYAZIT'ın Kurumsal Yönetim Komitesine Erdal ERDEM (Başkan) ve Salim Can KARAŞIKLI (Başkan Vekili) 'nın Ücretlendirme Komitesine Salim Can KARAŞIKLI (Başkan) ve Murat ZAMAN (Üye)'ın seçilmelerine karar vermiştir.
Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi Erdal ERDEM (Başkan), Salim Can KARAŞIKLI ( Başkan Vekili ) ve Metin YILMAZ (Üye - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)'dan oluşmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922353
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0774
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0290
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,9109
En Düşük
9,6805
18:05453,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,94
|Açılış
|: 453,27
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|72,30
|59.383.381
|% 9,96
|
|INVEO
|133,70
|36.296.043
|% 9,95
|
|TRILC
|60,90
|20.549.487
|% 9,93
|
|CEOEM
|6,36
|49.855.224
|% 9,84
|
|BERA
|24,44
|68.054.129
|% 8,82
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|OZRDN
|8,60
|600.421
|% -4,44
|
|KRVGD
|17,64
|190.145.802
|% -4,29
|
|RALYH
|3,86
|964.630
|% -3,74
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|ISKPL
|46,28
|253.981.391
|% 2,39
|
|KRVGD
|17,64
|190.145.802
|% -4,29
|
|HDFGS
|5,26
|176.792.426
|% 5,20
|
|ENJSA
|11,70
|120.778.855
|% 4,19
|
|IHLGM
|1,11
|54.223.855
|% 0,00
|
|HDFGS
|5,26
|176.792.426
|% 5,20
|
|PEKGY
|2,00
|33.313.343
|% 2,04
|
|KRVGD
|17,64
|190.145.802
|% -4,29
|
|ENJSA
|11,70
|120.778.855
|% 4,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2440
|8,2459
|% -0,93
|
|Euro
|9,7125
|9,7453
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,3653
|11,4223
|% -0,42
|
|Frank
|8,7347
|8,7874
|% -0,82
|
|Riyal
|2,1948
|2,2058
|% -0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|24,20
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,03
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203