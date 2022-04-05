***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.04.2022 17:35
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi Üyeliklerine Turgay GEÇER ,Erdal ERDEM, Salim Can KARAŞIKLI ve Ömer KARADEMİR'in Kurumsal Yönetim Komitesine Erdal ERDEM (Başkan) ve Salim Can KARAŞIKLI (Başkan Vekili) 'nın Ücretlendirme Komitesine Salim Can KARAŞIKLI (Başkan) ve Hakan ERTÜRK (Üye)'ün seçilmelerine karar vermiştir. Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi Erdal ERDEM (Başkan), Salim Can KARAŞIKLI ( Başkan Vekili ) ve Metin YILMAZ (Üye - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)'dan oluşmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016009
BIST
17:522.322
En Yüksek
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En Düşük
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920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:52
|ULUSE
|150,70
|14.806.309
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.931.004
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.031.275
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|74.704.169
|% 9,97
|
|BJKAS
|4,08
|76.686.720
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|85.119.518
|% -9,93
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|LIDER
|18,77
|809.119.683
|% -8,44
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|GRNYO
|2,31
|3.996.077
|% -7,60
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|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GZNMI
|45,50
|32.400.601
|% -6,69
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|THYAO
|34,28
|5.793.352.904
|% 2,45
|
|ASELS
|25,66
|3.645.283.117
|% 1,26
|
|KRDMD
|15,74
|3.448.311.356
|% -0,69
|
|GARAN
|12,50
|3.146.667.903
|% -1,03
|
|SISE
|16,35
|2.812.268.354
|% 0,49
|
|ODAS
|1,89
|972.004.417
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,55
|1.082.317.435
|% 1,59
|
|YKBNK
|4,17
|1.378.578.106
|% -0,95
|
|GARAN
|12,50
|3.146.667.903
|% -1,03
|
|AKBNK
|7,66
|1.922.371.770
|% -0,78
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7195
|14,7232
|% 0,30
|
|Euro
|16,1046
|16,1198
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,2584
|19,3550
|% 0,29
|
|Frank
|15,7873
|15,8824
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9134
|3,9330
|% 0,28
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-4,13
|
|Altın Gr.
|915
|915
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,08
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|B. Petrol
|108
|108
|0,50
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