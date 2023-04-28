***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifaen ayrılan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekili ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi Salim Can KARAŞIKLI'nın yerine Ömer KARADEMİR Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekili olarak ve Erdal ERDEM Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142647BIST