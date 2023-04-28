***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.04.2023 11:20
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifaen ayrılan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekili ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi Salim Can KARAŞIKLI'nın yerine Ömer KARADEMİR Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekili olarak ve Erdal ERDEM Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142647
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|GOODY
|13,98
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|AVHOL
|16,21
|13.270.701
|% 9,97
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|GRTRK
|23,40
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|% 9,96
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|EUPWR
|71,80
|416.667.032
|% 9,95
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|EGSER
|28,08
|16.561.058
|% 9,95
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|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
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|CEMTS
|39,22
|107.450.385
|% -9,84
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|EYGYO
|21,78
|29.054.005
|% -9,10
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|RYSAS
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|39.200.906
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|CMENT
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|130,20
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|KONTR
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|EREGL
|33,40
|2.172.319.048
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|EKGYO
|6,15
|397.040.567
|% -0,97
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|AKFYE
|12,90
|543.510.589
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|KOZAL
|18,99
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|ISCTR
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|434.294.798
|% -1,95
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|13:33
|Alış
|Satış
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|Dolar
|19,4493
|19,4538
|% 0,15
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|Euro
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|21,3920
|% -0,05
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|Sterlin
|24,1998
|24,3212
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|Frank
|21,6496
|21,7800
|% 0,00
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|Riyal
|5,1709
|5,1968
|% 0,07
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|13:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-4,27
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|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,58
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|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
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|Tam
|8.965
|9.180
|-102,00
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|Yarım
|4.375
|4.495
|-43,00
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|Çeyrek
|2.194
|2.254
|-25,00
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|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,01
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|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,45
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