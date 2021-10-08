***KLNMA* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.10.2021 11:37
***KLNMA******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 50.000.000-TL (ElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968516
BIST
11:491.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:498,9356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0606
|Açılış
|: 8,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:4910,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0528
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:49504,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,11
|Açılış
|: 504,77
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:49
|PKENT
|3.520,00
|25.535.617
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.210.797
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,64
|2.569.330
|% 8,95
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,88
|36.563.808
|% 6,64
|
|SEYKM
|14,58
|2.002.548
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.621.823
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.793.804
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,22
|481.021.938
|% -0,16
|
|SASA
|27,20
|474.645.063
|% 1,80
|
|THYAO
|14,25
|381.557.951
|% 0,92
|
|GARAN
|9,37
|377.848.972
|% -0,21
|
|EREGL
|16,88
|239.074.169
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,37
|223.792.222
|% -0,84
|
|PETKM
|6,22
|481.021.938
|% -0,16
|
|ODAS
|1,45
|96.523.836
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|99.848.943
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,60
|141.763.107
|% 0,78
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9325
|8,9356
|% 0,68
|
|Euro
|10,3233
|10,3281
|% 0,51
|
|Sterlin
|12,1252
|12,1860
|% 0,71
|
|Frank
|9,5734
|9,6311
|% 0,66
|
|Riyal
|2,3768
|2,3888
|% 0,79
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-0,33
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|