***KLNMA* *OBASE* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından









***KLNMA******OBASE******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [OBASE]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin II. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174744BIST