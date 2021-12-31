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***KLNMA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

31.12.2021 10:57
***KLNMA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 in

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Açıklamalar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 300.000.000 TL (%18,75 oranında) iç kaynaklardan (bedelsiz), 100.000.000 TL (%6,25) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere toplam 400.000.000 TL artırılarak 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi sürecinde bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 4.143,701  TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
SEDAT YAR 2.654 % 64,06 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
METİN YAĞCIOĞLU 1.000 % 24,14 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HALİL GÖRMEZ 300 % 7,24 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987340


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Altın Gr. 774 775 5,99  
Cumhuriyet 5.255 5.334 177,00  
Tam 5.227 5.364 178,61  
Yarım 2.527 2.595 86,40  
Çeyrek 1.267 1.297 43,20  
Gümüş.Ons 23,13 23,16 0,07  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,06  
B. Petrol 78,78 78,78 -0,75  
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