***KLNMA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
31.12.2021 10:57
mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 300.000.000 TL (%18,75 oranında) iç kaynaklardan (bedelsiz), 100.000.000 TL (%6,25) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere toplam 400.000.000 TL artırılarak 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi sürecinde bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 4.143,701 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
SEDAT YAR 2.654 % 64,06 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
METİN YAĞCIOĞLU 1.000 % 24,14 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HALİL GÖRMEZ 300 % 7,24 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987340
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0513,2416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0593
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
18:0515,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1804
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
18:05779,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 11,00
|Açılış
|: 778,32
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|277,40
|12.277.539
|% 9,99
|
|PRKAB
|62,90
|250.116.036
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,73
|70.945.580
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.737.119
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.516.265
|% 9,91
|
|SEYKM
|10,02
|55.080.233
|% -9,97
|
|RALYH
|13,25
|62.545.443
|% -5,29
|
|MMCAS
|2,74
|718.383
|% -4,86
|
|VANGD
|4,57
|22.179.272
|% -4,39
|
|HURGZ
|1,78
|5.305.252
|% -3,78
|
|GARAN
|11,27
|1.570.394.766
|% -1,66
|
|EREGL
|28,16
|1.464.580.257
|% -0,71
|
|THYAO
|20,02
|1.317.796.379
|% -0,60
|
|SISE
|13,38
|1.085.636.466
|% -0,67
|
|SASA
|52,85
|835.949.519
|% -2,94
|
|GARAN
|11,27
|1.570.394.766
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|469.561.538
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,14
|281.757.537
|% -2,28
|
|TSKB
|1,44
|148.993.133
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.085.636.466
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1795
|13,2985
|% 0,88
|
|Euro
|14,9676
|15,1017
|% 1,17
|
|Sterlin
|17,8911
|17,9808
|% 1,06
|
|Frank
|14,4688
|14,5559
|% 0,95
|
|Riyal
|3,5270
|3,5447
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|4,97
|
|Altın Gr.
|774
|775
|5,99
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,06
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IHAAS
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 045, 956 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, EKGYO, ISCTR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 45 kaybederek (% -0.75 ) 1, 644
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, OZKGY, MAALT, KRSTL, OZKGY, DMSAS, AVTUR
-
17:57
INTEM, NTHOL, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında