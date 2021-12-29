***KLNMA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2021 12:32
***KLNMA******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 4.143,701 adet payının 29-30 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Borsa İstanbul Birincil Piyasada satış işlemleri bugün itibari ile tamamlanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986847
BIST
15:191.893
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 42,71
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.894
En Düşük
1.829
15:1912,4771
En Yüksek
|Değişim
|: 5,54%
|| 0,6553
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,4818
En Düşük
11,7593
15:1914,1048
En Yüksek
|Değişim
|: 5,37%
|| 0,7184
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,1048
En Düşük
13,3150
15:19718,63
En Yüksek
|Değişim
|: 4,69%
|| 32,18
|Açılış
|: 718,63
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
721,17
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler15:19
|RTALB
|22,52
|134.182.888
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|42.234.772
|% 9,96
|
|TACTR
|38,48
|1.627.348
|% 9,94
|
|RODRG
|21,18
|6.610.158
|% 9,40
|
|AVOD
|4,83
|64.226.521
|% 9,03
|
|KLNMA
|17,70
|627.642
|% -41,78
|
|SEYKM
|12,36
|2.362.861
|% -9,98
|
|PAMEL
|77,10
|10.736.533
|% -8,87
|
|NUGYO
|5,72
|31.180.545
|% -7,74
|
|ULUSE
|61,85
|1.487.659
|% -7,69
|
|EREGL
|29,06
|1.328.459.815
|% 4,46
|
|GARAN
|11,47
|1.278.651.543
|% 2,05
|
|SASA
|52,90
|998.382.999
|% 0,19
|
|THYAO
|21,20
|991.349.508
|% 3,52
|
|SISE
|13,83
|877.882.392
|% 3,13
|
|YKBNK
|3,45
|599.568.042
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,18
|370.357.678
|% -0,91
|
|GARAN
|11,47
|1.278.651.543
|% 2,05
|
|KRDMD
|9,30
|786.977.225
|% 3,45
|
|TSKB
|1,47
|118.810.175
|% 2,08
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4577
|12,4771
|% 5,54
|
|Euro
|14,0781
|14,1048
|% 5,37
|
|Sterlin
|16,6627
|16,7463
|% 5,23
|
|Frank
|13,4918
|13,5731
|% 5,08
|
|Riyal
|3,3059
|3,3225
|% 5,35
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-9,37
|
|Altın Gr.
|719
|719
|32,34
|
|Cumhuriyet
|4.852
|4.926
|204,00
|
|Tam
|4.823
|4.950
|202,82
|
|Yarım
|2.331
|2.394
|98,11
|
|Çeyrek
|1.169
|1.197
|49,06
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,13
|9,15
|0,39
|
|B. Petrol
|78,37
|78,37
|-0,30
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:33DOCO
Yüzde 5.80 oranında artışla 1, 058.00 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 378 adet işlem
-
15:32AVOD
Yüzde 8.80 oranında artışla 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 196, 266 adet işlem
-
15:31AKCNS
Yüzde 5.30 oranında artışla 18.86 lira fiyatla işlem gören hissede 357, 901 adet işlem
-
15:30XU100
Endeks 1, 888 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 03 üstünde . İşlem hacmi 15, 487.00 milyon TL de
-
15:30NIBAS
Yüzde 7.37 oranında artışla 15.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 915 adet işlem