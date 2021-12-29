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***KLNMA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2021 12:32
***KLNMA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLNMA******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 4.143,701 adet payının 29-30 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Borsa İstanbul Birincil Piyasada satış işlemleri bugün itibari ile tamamlanmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986847


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RTALB 22,52 134.182.888 % 9,96  
GLRYH 2,76 42.234.772 % 9,96  
TACTR 38,48 1.627.348 % 9,94  
RODRG 21,18 6.610.158 % 9,40  
AVOD 4,83 64.226.521 % 9,03  
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Frank 13,4918 13,5731 % 5,08  
Riyal 3,3059 3,3225 % 5,35  
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Altın Ons 1.796 1.796 -9,37  
Altın Gr. 719 719 32,34  
Cumhuriyet 4.852 4.926 204,00  
Tam 4.823 4.950 202,82  
Yarım 2.331 2.394 98,11  
Çeyrek 1.169 1.197 49,06  
Gümüş.Ons 22,81 22,85 -0,18  
Gümüş Gr. 9,13 9,15 0,39  
B. Petrol 78,37 78,37 -0,30  
Seans Raporu 15:19
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