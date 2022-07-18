***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2022 13:55
***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLRHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045758
BIST
16:442.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 60,89
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
16:4417,4900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0901
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
16:4417,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2250
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
16:44966,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,49
|Açılış
|: 966,54
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler16:44
|TMSN
|34,46
|268.906.354
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|181.723.839
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.754.603
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.916.636
|% 9,92
|
|ASUZU
|193,70
|283.579.885
|% 9,75
|
|GESAN
|47,82
|279.307.114
|% -7,06
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,50
|7.708.876
|% -6,65
|
|SILVR
|20,60
|65.918.738
|% -6,53
|
|PINSU
|5,85
|45.095.195
|% -6,25
|
|THYAO
|49,46
|3.344.926.631
|% 3,17
|
|EREGL
|27,18
|1.300.599.735
|% 4,70
|
|SISE
|20,60
|1.204.725.097
|% 1,28
|
|ODAS
|3,47
|907.717.340
|% 6,44
|
|SASA
|40,92
|885.058.025
|% 3,18
|
|ODAS
|3,47
|907.717.340
|% 6,44
|
|EKGYO
|2,97
|622.057.597
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,34
|588.405.657
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,25
|633.654.685
|% 4,30
|
|TSKB
|2,14
|158.742.457
|% 2,39
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4832
|17,4900
|% 0,52
|
|Euro
|17,7596
|17,7764
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,9380
|21,0430
|% 1,73
|
|Frank
|17,8650
|17,9726
|% 0,60
|
|Riyal
|4,6484
|4,6717
|% 0,62
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|11,43
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,26
|
|Cumhuriyet
|6.509
|6.608
|3,00
|
|Tam
|6.562
|6.641
|-63,00
|
|Yarım
|3.188
|3.242
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.620
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,17
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|B. Petrol
|105
|105
|4,09
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