***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.04.2023 12:59
***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLRHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLRHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139640
BIST
13:245.056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -3,07
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.043
13:2419,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0067
|Açılış
|: 20,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
13:2421,3201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1283
|Açılış
|: 21,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
13:241.249,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,50
|Açılış
|: 1.249,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:24
|BRSAN
|133,10
|281.272.835
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|25.396.838
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|12.467.330
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|GLYHO
|8,48
|197.216.971
|% 8,72
|
|IMASM
|57,15
|43.099.221
|% -9,91
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,82
|60.933.237
|% -5,69
|
|LIDER
|102,50
|35.961.330
|% -5,09
|
|AYCES
|82,10
|16.566.506
|% -4,87
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|THYAO
|136,30
|2.179.320.525
|% 0,44
|
|KOZAA
|50,00
|2.066.285.671
|% 0,93
|
|ASELS
|52,55
|929.520.954
|% 0,96
|
|EREGL
|35,04
|903.933.657
|% -0,28
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|EKGYO
|6,80
|458.638.587
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,05
|670.912.021
|% 0,33
|
|YKBNK
|10,25
|526.585.718
|% 0,99
|
|DZGYO
|3,30
|135.302.056
|% 6,80
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3941
|19,3986
|% 0,03
|
|Euro
|21,3010
|21,3201
|% 0,61
|
|Sterlin
|24,0388
|24,1594
|% 0,56
|
|Frank
|21,5501
|21,6799
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1565
|5,1824
|% 0,14
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|7,64
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,08
|
|Cumhuriyet
|8.777
|8.910
|23,00
|
|Tam
|8.810
|8.929
|-9,00
|
|Yarım
|4.303
|4.365
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.151
|2.182
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|0,02
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,26
|