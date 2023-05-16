***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2023 10:02
***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLRHO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLRHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151601
BIST
11:324.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -24,01
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.511
En Düşük
4.406
11:3219,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0514
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
11:3221,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1359
|Açılış
|: 21,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
11:321.273,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:30
|AVHOL
|30,88
|6.343.555
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.613.276
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.730.407
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|412.730.628
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|323.421.515
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|160.719.593
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|159.070.164
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,45
|3.030.983.993
|% -9,74
|
|YKBNK
|9,45
|3.030.983.993
|% -9,74
|
|BIMAS
|151,10
|2.850.861.051
|% -5,33
|
|THYAO
|128,90
|1.861.090.815
|% 3,62
|
|GARAN
|27,48
|1.494.512.119
|% -7,79
|
|SAHOL
|37,46
|842.439.616
|% -1,68
|
|YKBNK
|9,45
|3.030.983.993
|% -9,74
|
|EKGYO
|6,06
|513.991.992
|% 2,19
|
|KATMR
|1,17
|68.081.910
|% 0,86
|
|GARAN
|27,48
|1.494.512.119
|% -7,79
|
|KOZAL
|17,83
|664.439.969
|% 1,94
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7021
|19,7068
|% 0,27
|
|Euro
|21,4725
|21,5019
|% 0,65
|
|Sterlin
|24,6017
|24,7251
|% 0,19
|
|Frank
|21,9925
|22,1250
|% 0,58
|
|Riyal
|5,2395
|5,2658
|% 0,24
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,56
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.274
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.396
|4.526
|-145,00
|
|Çeyrek
|2.191
|2.256
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,09
|
|B. Petrol
|75,48
|75,48
|0,25
|
Seans Raporu
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11:44
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